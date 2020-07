TV-Projekt : Damit Azubis bei allen Themen mitreden können

TRIER Ab 1. August können alle regionalen Unternehmen wieder am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teilnehmen.

Am 1. August startet nicht nur das neue Ausbildungsjahr, auch das Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ geht in seine nächste Runde. Seit 2009 bieten alle Zeitungen in Rheinland-Pfalz dieses Erfolgsprojekt an, durch das Auszubildende täglich die Zeitung lesen können – beim Volksfreund entweder als gedruckte Version oder als E-Paper.