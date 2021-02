Handwerk : Corona-Pandemie: Ein Spagat für das Bauhandwerk

Trier (red) Während viele Unternehmen wegen des Lockdowns zunehmend in eine Schieflage geraten, sind die Auftragsbücher im Bau- und Ausbauhandwerk weiterhin gut gefüllt. Aber auch dieser Wirtschaftszweig steht vor pandemiebedingten Herausforderungen.

Karin Oster, Geschäftsführerin bei dem Innungsfachbetrieb Oster Dach in Bernkastel-Andel, hat viel Verständnis für alle Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Sie sieht das Handwerk aber auch einem Spagat ausgesetzt: „Der zunehmende Druck, der auf vielen Betrieben lastet, ist enorm. Denn zum einen wollen wir die Arbeit gerade in Bezug auf wichtige Hygiene- und Schutzmaßnahmen sicher durchführen, zum anderen müssen wir termintreu liefern.“

Termine und Fristen trotz Corona einhalten zu müssen, sei für die Betriebe immer wieder eine große Herausforderung, betont die Dachdeckermeisterin: „Klingt einfach, geht aber praktisch gesehen an der aktuellen Lage vorbei. So wie wir unsere Arbeit umstrukturieren mussten, um Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden zu ermöglichen, so ist es auch bei den meisten Lieferanten. Da sind zum Beispiel Fertigungshallen bei Holzlieferanten nur mit halber Schicht besetzt. Nur so können die Abstände eingehalten werden.“ Zudem werde die Belegschaft in verschiedene Kolonnen aufgeteilt. „Man kann nicht alle Schutzmaßnahmen umsetzen und dann noch einhundert Prozent Leistung erwarten“, findet Karin Oster. „Und ohne Material lässt sich nicht bauen. Da kann man noch so früh bestellen und auf Termintreue beim Lieferanten pochen. Im Ergebnis wartet man acht bis zehn Wochen anstatt sonst drei bis vier. Die Realität setzt da einfach Grenzen.“