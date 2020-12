Freitagnachmittag vor dem vierten Adventssonntag: So leer ist die Trierer Innenstadt in der Vorweihnachtszeit nie. Schon an normalen Tagen bummeln bis zu 6000 Passanten durch die Simeonstraße. Doch im Lockdown treibt es nur ein paar Spaziergänger durch die City. Foto: TV/Heribert Waschbüsch