Trier Die 43 Mitglieder der IHK-Vollversammlung stehen fest. Viele langjährige Mitglieder sind wieder dabei, doch es gab auch Überraschungen.

Die 28 500 Mitglieder der Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) hatten gut einen Monat Zeit, sich eine neue Vertretung zu wählen. Nun liegen die Ergebnisse vor. In die neue Vollversammlung sind 43 Vertreter gewählt worden. Sie repräsentieren die verschiedenen Branchen, Wirtschaftsstandorte und Unternehmensgrößen in der Region Trier – vom Einzelhändler bis zum Industriebetrieb. 71 Kandidaten waren zur Wahl angetreten. Einige arrivierte Vollversammlungsmitglieder sind nicht mehr angetreten, andere nicht gewählt worden. Die neue IHK-Vollversammlung hat ein neues Gesicht.

Von den bisherigen Vollversammlungsmitgliedern, die sich erneut aufgestellt hatten, sind 26 wiedergewählt worden. 17 Unternehmer sind neu in dem Gremium. Acht der Gewählten sind Frauen. Aus dem derzeitigen IHK-Vorstand sind Peter Adrian, Andrea Weber, Birgit Steil und Karin Kaltenkirchen wieder in der Vollversammlung gewählt, Hanns Rendenbach verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Ulrich Rust schaffte nicht mehr den Sprung in das IHK-Parlament. Eine kleine Überraschung ist sicher auch, dass Michael Horper in die Vollversammlung gewählt wurde. Der Landwirt und Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau ist als Gesellschafter der Horper Biogas GbR im Bereich Energie angetreten und setzte sich gegen Arndt Müller, Geschäftsführer Stadtwerke Trier, und Jürgen Stoffel, Leiter Regionalzentrum Trier bei Westnetz, durch. Man darf spekulieren, dass sich hier bemerkbar gemacht hat, dass viele Biogasproduzenten und ­Solarbetreiber IHK-Mitglieder sind. Zum ersten Mal gab es in diesem Bereich einen Sitz für deren Vertreter. Die Wahlbeteiligung im Bereich Energie lag bei rund 20 Prozent.