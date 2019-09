Trier In diesen Bereichen wurden folgende Kandidaten gewählt:

Bernhard Clemens (Clemens GmbH & Co. KG, Wittlich), Axel Haas (Arend Prozessautomation GmbH, Wittlich), Markus Milz (WTG - Quantor GmbH, Hetzerath), Jens Pohlmann (ProContur Individuelle Feinblech- und Kunststoffprodukte GmbH, Wittlich), Bernhard J. Simon (Simon Fleisch GmbH, Wittlich), Jan Niewodniczanski (Bitburger Braugruppe), Karin Plein (Kunstgießerei Plein GmbH, Speicher), Jürgen Wolf (Arla Foods Deutschland GmbH, Pronsfeld), Theo te Baay (Rauschert Oberbettingen GmbH, Hillesheim), Stefan Meffert (apra-norm Elektromechanik GmbH, Mehren), Eva Maria Blasius (Hase Kaminofenbau GmbH, Trier), Adolf Lorscheider (Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier), Nikolaus Eiden (Kenner Betonwerk Eiden GmbH, Kenn), Margit Gellner-May (KOMAGE Gellner Maschinenfabrik, Kell am See).

Einzelhandel: Viktor Hees (Modehaus Stephan Hees e.K. – Inhaber Viktor Hees, Bernkastel-Kues), Horst Michael Fischer (Möbel Fischer GmbH, Bitburg), Stefan Minninger (J. Minninger KG, Daun), Karin Kaltenkirchen (Modehaus Marx GmbH & Co. KG,Trier), Georg Stephanus (Stephanus Handels- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG, Trier), Carmen Palzer (Kunterbunt, Schweich), Linda Heister (Autohaus am Verteiler GmbH & Co. KG, Trier).