Kostenpflichtiger Inhalt: Heizungstausch : Das sind die Fördermöglichkeiten für Hausbesitzer beim Einbau neuer Heizungen

Raus mit den alten Heizkörpern, rein mit neuer Technik: Wer seine Heizung austauscht, kann verschiedene Investitionszuschüsse für Neu- und Bestandsbauten beantragen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier Für Hausbesitzer gibt es neue Fördermöglichkeiten für den Einbau einer energieeffizienten und klimafreundlichen Heizung. Wir haben mit der Trier-Saarburger Innung für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik (SHK) Fallbeispiele durchgespielt und Optionen und Kosten verglichen. Zudem bieten wir heute eine Telefonaktion mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz an.



Etwa 5,5 Millionen Ölheizungen versorgen rund 20 Millionen Menschen in Deutschland mit Wärme. Die meisten Anlagen sind in ländlichen Regionen im Betrieb – auch viele davon in der Region Trier. Und die allermeisten davon sind nun von Neuregelungen durch das Klimapaket des Bundes betroffen. Aber es gibt neue, umfassende Fördermöglichkeiten. Auch wer seine bestehende Heizanlage austauschen und durch klimafreundlichere Alternativen ersetzen will, profitiert.

Ausgangslage

Das Klimaschutzprogramm des Bundes hat Folgen für viele Besitzer von Ölheizungen. Ab dem Jahr 2026 können sie nur noch mit Auflagen neue Anlagen einbauen. „Ökologisches Bauen und Sanieren sind hochaktuell. In Zeiten vieler Innovationen benötigen die Verbraucher eine Übersicht und gute Fachberatung“, sagt Matthias Schwalbach, Geschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) Trier und verantwortlich für die kommende Öko-Messe vom 28. Februar bis 1. März, die dieses Thema unter anderem zum Schwerpunkt macht. Der Staat verstärke die Anreize, sagt Schwalbach: „Durch die neuen Förderprogramme werden die Verbraucher massiv unterstützt, wenn sie in eine energetische Sanierung investieren.“ Und hier bietet das Handwerk laut Schwalbach Komplettlösungen aus einer Hand: „Für die gesamte Branche gilt, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle spielen nach dem Motto: Handwerk for Future.“

Was neu ist

„Interessant ist, dass neben dem reinen Auswechseln der Produkte nun auch notwendige Nebenarbeiten gefördert werden können“, weiß Horst Langen, Obermeister der SHK-Innung Trier-Saarburg. Damit könnten auch nachgearbeitete Kellerfliesen, Kamine an der Außenwand, Dämmarbeiten im kleinen Stil wie etwa die Kellerdecke oder Systemanpassungen wie der hydraulische Abgleich mitgefördert werden. Insgesamt könnten in der technischen Erneuerung einer alten Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder Biomasseanlage bis zu 45 Prozent der Kosten gefördert werden (siehe Förderoptionen).

Maximallösung

Der klassische Fall: Die Kinder erben das Haus ihrer Eltern und wollen es selbst auf dem neuesten Stand der Technik nutzen. Die Ölheizung ist älter als 30 Jahre, Heizkörper und Fenster sind aus den 1990er Jahren. Zusammen mit einem Energieberater plant der Hausherr eine energetische Standardsanierung mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Bei einer angenommenen Heizlast im Altbau von 80 bis 120 Watt je Quadratmeter kann eine Fußbodenheizung jedoch nur bis zu 60 Watt auffangen. Heißt: Der Rest muss über dreifach verglaste Fenster, eine Dach-, Außen- und Kellerdeckendämmung und eine bedarfsgerechte Wohnraumbelüftung zur Feuchteregulierung abgefedert werden. „Hier kostet die Technik zwischen 40 000 und 60 000 Euro und ist komplett zu 45 Prozent förderfähig“, sagt Matthias Baro, regionaler SHK-Innungsvorstand und Fachvorstand der Landesinnung SHK Rheinland-Rheinhessen. Insgesamt setzt er die Gesamtsanierung auf rund 150 000 Euro an.

Minimallösung

Eine große Sanierung kostet viel Geld, das viele Hausbesitzer nicht haben oder nicht zahlen wollen. Was bietet sich alternativ an? „Eine Ölheizung ist ja nicht verboten, in einigen Jahren werden dann wohl statt Erdöl eher synthetische Öle eingesetzt“, sagt Langen. Und manchmal sei ein Umstieg auf Erdgas auch nicht möglich, was deutschlandweit rund drei Millionen Anlagen betrifft.

Bis 2025 sind reine Ölheizungen ohne Auflage noch austauschbar. Eine Austauschpflicht besteht nur für den, der ein Haus kauft und eine Heizung von 30 Jahren und älter vorfindet. In einem Zwei- und Mehrfamilienhaus besteht per se die Austauschpflicht nach einem Alter von 30 Jahren.

Ab 2026 sind dann generell nur noch sogenannte Hybridheizungen erlaubt, also Systeme, die ähnlich der Hybridautos mehrere Techniken, hier eine Ölheizung mit einer Anlage für erneuerbare Energien, kombiniert.

„Wer nur seinen Ölkessel tauschen will oder muss, sollte damit nicht warten, sondern es bald tun“, sagt der Obermeister. Denn wenn die Frist Ende 2025 ablaufe, werde es absehbar zu Engpässen im Handwerk kommen. „Wenn ich weiß, dass ich nur heize und regenerative Energien nicht miteinbeziehe, sollte ich jetzt tauschen.“

Hinzu komme, dass die Tankanlagen vieler Ölheizungen hinfällig sind. „Wir gehen davon aus, dass mehr als 90 Prozent aller Tankanlagen so nicht betrieben werden dürften, weil diese zu alt sind, unprofessionell eingebaut und keine Nachrüstungen gemacht worden sind“, ergänzt Experte Baro. Für eine neue Tankanlage rechnen die Experten mit Kosten von etwa 5000 Euro, bei einem Ölkesseltausch je nach System mit 12 000 bis 15 000 Euro.

Dort, wo der Wechsel auf Gas möglich ist, raten die Experten zu einem Wechsel, „weil die Ressource Erdöl schneller ausgeht und schon heute der bewusste Einkauf von Bioerdgas aus Biomasse möglich ist. Allerdings müssen Verbraucher wissen, dass über lange Sicht und selbst ohne Berücksichtigung der Marktlage die verbrauchsgebundenen Kosten bei Öl und Gas steigen werden, weil die Politik dies vorsieht“, sagt Matthias Baro.

Alternativ kommt noch eine Holzpelletheizung infrage in Gebäuden, für die keine Gebäudedämmung vorgesehen ist, und die eine höhere Vorlauftemperatur benötigen. Hier zählen die Heizprofis Anlagekosten von rund 30 000 Euro auf.

Die Bandbreite dazwischen

Wer seine Öl- oder Gasheizung um eine regenerative Technik ergänzt, nun eine Hybridheizung installiert oder sie gar erst in wenigen Jahren vorsieht, kann auf alle Spielarten der Technik zurückgreifen, sofern die Gegebenheiten es hergeben und später 25 Prozent der Heizleistung regenerativ erzeugt werden: Ob Solarthermie, Ofen mit Wassertasche, Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk – alle Systeme sind förderfähig. „Bei jeder Hybridlösung ist der zentrale Pufferspeicher das wichtigste Einzelelement“, sagen die Innungsfachleute. Je nachdem, ob eine Kombination mit Warmwasser nötig ist, belaufen sich die Kosten für den Speicher auf zusätzlich bis zu 3500 Euro. Eine Wärmepumpe schlägt zusätzlich mit bis zu 15 000 Euro, eine thermische Solarwärmeanlage mit bis zu 10 000 Euro zu Buche. „Entscheidend für die Wärmeverteilung ist die Hydraulik der Anlage“, betont die SHK-Innung. Dazu sollten die Handwerker entsprechend geschult sein.

Förderoptionen

Seit Januar gibt es nun verbesserte Förderprogramme bei Sanierung und Energieeinsparung. Bei den KfW-Förderprogrammen (über die Hausbank) gibt es etwa höhere Tilgungs- und Investitionszuschüsse sowie Kreditbeträge. So erhöht sich der Tilgungszuschuss zum Effizienzhaus oder zum Kauf von saniertem Wohnraum um 12,5 Prozent, der Kreditbetrag steigt auf 120 000 Euro. Zudem gibt es eine stärkere steuerliche Förderung für energetische Sanierungen wie Wärmedämmung oder Fenstertausch bis zu 20 Prozent der Aufwendungen oder maximal 40 000 Euro. Beantragt wird der Bonus mit der jährlichen Einkommensteuer.

Neu ist die Austauschprämie für Ölheizungen für bis zu 45 Prozent auf die Technik, sofern die Ölheizung komplett abgebaut und durch eine regenerative Heizung ersetzt wird. Energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen, die keine alte Ölheizung ersetzen, erhalten Förderungen bis zu 35 Prozent über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Eine Gasbrennwertheizung für den Hybridbetrieb wird mit 20 Prozent bezuschusst.

Fazit

„Wir müssen immer das Haus und den Verbraucher anschauen“, sagt Obermeister Langen. Es helfe ja einem jungen Familienvater nicht, ihm eine einfache Ölheizung aufzudrängen, der für mindestens 40 Jahre im Eigenheim wohnen will. Umgekehrt sei eine Pelletheizung für einen 80-Jährigen ungeeignet, der zwei Mal wöchentlich die Verbrennungsreste im Keller entfernen müsse. „Da gehört viel Lebensplanung in jedem Gespräch dazu.“

Was das Handwerk angeht, so freuen sich die Innungs-Experten darüber, dass es mit den Hybrid-Anlagen Technik einbauen könne, die es zwar schon länger gibt, wozu sich aber nun erst mengenmäßig ein Markt ergibt. Baro: „Die Nachfrage nach energetischer Haussanierung wird uns noch mindestens 25 Jahre begleiten, und es werden zunehmend komplexere System gefragt werden. Früher waren dies alles Nischenprodukte, heute fordern es Politik und Verbraucher.“