Ökostrom Strom aus Eifelsonne für 60.000 Haushalte

Mit seinen 34 Einwohnern gehört das kleine Eifelörtchen Affler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zu den Orten mit den wenigsten Einwohnern in ganz Deutschland. Geht es jedoch um grünen Strom aus Sonnenstrahlen, dann gehört Affler künftig zu den ganz Großen im Geschäft mit den erneuerbaren Energien. Denn hier ist gerade ein zehn Hektar großer Solarpark in Betrieb genommen worden, der den Sonnenschein über der Gemeinde oberhalb der Our an der Luxemburger Grenze einfangen und in Strom umwandeln wird.