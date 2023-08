Camping Der Salon im Kurzraffer: Töne, Trends und Tipps

EXTRA

700 Aussteller zeigen in 16 Messehallen und dem angrenzenden Freigelände rund 2000 Freizeitfahrzeuge. Das Gelände ist riesig, und die Hallen sind weitläufig. Auf der Homepage www.caravan-salon.de kann man sich den offiziellen Geländeplan und den interaktiven Hallenplan herunterladen. Im Google-Play-Store und im App-Store findet man die App zum Salon inklusive Offline-Suche und GoogleMaps Anbindung. Man sollte also gut vorbereitet sein. Am besten mit der App, die die besten Anreisetipps und die Situation in den Parkhäusern beinhaltet.