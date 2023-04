Jetzt ist es offiziell Das Warten hat ein Ende: Trierer Triwo AG kauft den Flughafen Hahn

Die Hängepartie am Hahn ist zu Ende: Die Trierer Triwo AG kauft den insolventen Flughafen. Das bestätigte Triwo-Chef Peter Adrian am Montagabend unserer Redaktion. Zuvor hatten die Gläubiger zugestimmt, dass der Airport an den Höchstbietenden im neuerlichen Bieterverfahren gehen soll. Die Triwo hatte erneut ein Gebot abgegeben und bot offenbar den höchsten Kaufpreis. Bereits im ersten Bieterverfahren vor einem Jahr gehörte der Trierer Projektentwickler zu Interessenten. Allerdings war das Gebot damals nicht hoch genug. Den Zuschlag erhielt im vergangenen Sommer das eigens gegründete Unternehmen Swift Conjoy. Da dieses aber nicht den geforderten Kaufpreis gezahlt hatte, wurde der notariell beurkundete Vertrag im Januar aufgelöst.