Trier/Mainz : Handwerk will mit Tempo aus der Krise

Damit es passt: Das Handwerk hat klare Vorstellungen, wie die Politik unterstützen könnte. Foto: dpa/Felix Kästle

Trier/Mainz Mehr Wertschätzung fürs Handwerk, finanzielle Unterstützung bei der Digitalisierung der Betriebe und mehr Berufsorientierung von Schülern: Das sind die zentralen Forderungen der rheinland-pfälzischen Handwerkskammern für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. In der Region Trier gibt es weitere Wünsche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Die rund 52 000 Handwerksbetriebe mit ihren 266 000 Beschäftigten und 20 000 Auszubildenden fühlen sich ein Stück weit von der Landesregierung im Stich gelassen: Zu hohe Bürokratiehürden, zu wenig finanzielle Unterstützung für betroffene Betriebe in der Corona-Krise, eine unzureichende Ausstattung mit Breitbandzugang für die digitale duale Ausbildung – angesichts von gut 31 Milliarden Euro Umsatz für Rheinland-Pfalz erwarten die vier Handwerkskammern im Land (Koblenz, Pfalz, Rheinhessen und Trier) mehr Wertschätzung von der Politik. Und zwar mit Blick auf die anstehende Landtagswahl am 14. März. „Wir wollen keine Bittsteller sein, aber wenn die Regierung Frisörsalons schließt, muss sie diesen schneller und umfangreicher helfen. Das macht uns Sorgen“, sagt Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer Koblenz. Das „Schwarze-Peter-Spiel“ zwischen Bund und Ländern um die Zuständigkeit von Zahlungen sei für die Handwerksbetriebe ärgerlich.

Und so fordern die Kammern mehr Dynamik von der Politik, etwa beim Bürokratieabbau. Beispiele seien die zweimal im Monat fällige Vorfälligkeit von Sozialbeiträgen, die fehlende Datenschutzkonformität bei steuergesetzlich notwendigen Computerprogrammen oder die „Pflicht zur Dokumentation der Sicherheitsunterweisung von Schwangeren im Dachdeckerhandwerk“, sagt er: „Damit wir uns nach der Coronakrise neu aufstellen können, brauchen wir Rahmenbedingungen und eine wirtschaftsfreundlichere Politik, die das Handwerk in seiner Entwicklung fördern“, sagt Krautscheid und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern im Land.

Beispiel Digitalisierung: „Digitalisierung ist das Thema der Zukunft“, formuliert es Dirk Fischer, Handwerkspräsident der Pfalz. Da genügten einzelne Leuchttürme nicht: „Das Thema muss in der Breite des Handwerks ankommen.“ Deshalb fordern die Handwerker einen schnelleren Breitbandausbau im Flächenland Rheinland-Pfalz. „Wir sind ein Handwerkerland mit vielen kleinen Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern. Wir brauchen ein Landesprogramm zur finanziellen Unterstützung kleiner Betriebe bei der Digitalisierung“, fordert Fischer. Das sieht man in der Trierer Handwerkskammer ähnlich: „Der Bedarf ist groß, er reicht von fehlenden Internetanbindungen über fehlende Plattformen bis hin zum reinen Infrastrukturmangel“, sagt Triers HWK-Präsident Rudi Müller. Und damit sei es auch noch nicht getan, ergänzt Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf. Rund 220 Fremddozenten müssten online geschult werden, und Fachpraxis sei ohne Präsenz schwer vermittelbar.

Außerdem: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren in unser Berufsbildungs- und Technologiezentrum mehr als zehn Millionen Euro in neueste Maschinen investiert. Das sind 3D-Drucker für Zahntechniker oder Fünf-Achs-CC-Fräsmaschinen für den Metallbereich. Digitalisierung ist mehr als nur eine Plattform“, sagt der Trierer HWK-Chef. Präsident Müller ergänzt: „Hier bietet Corona gerade eine Riesenchance, Defizite aufzuholen.“

Beispiel Ausbildung: Die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern fordern eine aktivere Einbindung in die Bildungspolitik des Landes. Heißt konkret, dass die vier Präsidenten eine feste Verankerung eines Berufspraktikums ins Landesschulgesetz ab dem 8. Schuljahr fordern, davon mindestens eines im Handwerk. Ebenso soll auf den weiterführenden Schulen, vor allem am Gymnasium, die Berufsorientierung um eine Stunde pro Woche ausgeweitet werden. „Das ist ähnlich wichtig wie reiner Unterrichtsstoff“, sagt er. Zudem werden klare Fähigkeitsnachweise in einzelnen Fächern wie Deutsch und Mathematik gefordert. „Es kann nicht sein, dass die Berufsschulen die Defizite ausgleichen müssen“, ärgert sich der rheinhessische Handwerkspräsident Hans-Jörg Friese. Zudem gehe es um eine stärkere Würdigung der Meisterausbildung. „Hier fordern wir von der Politik eine größere Unterstützung, damit duale Ausbildung und Studium mehr zusammenarbeiten statt Konkurrenten zu sein“, sagt er und sein Trierer Kollege Müller ergänzt: „Unsere Azubis sind die Facharbeiter der Zukunft. Die duale Ausbildung ist unser schärfstes Schwert im Kampf gegen den Fachkräftemangel im Handwerk.“ Dass es hier – ähnlich wie an den Hochschulen – eine Qualitäts- und Exzellenzoffensive geben müsse, verstehe sich von selbst.

Müller bringt zudem ein vergünstigtes Azubi-Ticket im ÖPNV in ganz Rheinland-Pfalz ins Gespräch und fordert von der Landesregierung eine entsprechende Finanzspritze: „Wir sind ein Flächenland. Da kann es nicht sein, dass junge Leute entweder vom Arbeitgeber oder ihren Berufsschulen und Bildungszentren so weit entfernt sind oder dass die digitale Ausstattung der Betriebe und Schulen so schlecht ist, dass sie die Ausbildung nicht antreten oder abschließen können.“