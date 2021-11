Tarifverhandlungen : Kommt neuer Gastro-Tarif noch im November?

Trier/Bad Kreuznach () Kommt ein Tarifabschluss im Gastgewerbe noch in diesem Monat? Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Rheinland-Pfalz sieht die Branche jedenfalls „auf einem guten Weg, um zeitnah spürbare Lohnerhöhungen zu erzielen“, sagt Klaus Schu, NNG Geschäftsführer in Trier und Mitglied der Tarifkommission.