„Dein Tag, Deine Chance “ ist ausgebucht

Schon Wochen vor der Messe „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ ist die gemeinsame Veranstaltung von Industrie- und Handelskammer (IHK); Handwerkskammer Trier (HWK), Arbeitsagentur und Trierischem Volksfreund ausgebucht. Weit mehr als 60 regionale Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt. Es wird eng am Freitag, 19. Oktober, 14 bis 17 Uhr, im Tagungszentrum der IHK. Der Wunsch der regionalen Wirtschaft, sich hier den ausbildungsinteressierten Jugendlichen bei der 13. Auflage der Messe vorzustellen, ist so groß wie nie zuvor. Die Veranstalter sind aber auch optimistisch, dass die Messe bei den Jugendlichen gut ankommt. Isabell Juchem, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit sieht großes Potenzial: „Einerseits haben Jugendliche auch jetzt noch gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden. 1512 Lehrstellen sind aktuell in der Region Trier noch unbesetzt. Andererseits beginnen viele größere Unternehmen in den nächsten Wochen bereits mit der Bewerberauswahl für den Ausbildungsbeginn im nächsten Jahr.“ Deshalb sei es wichtig, sich frühzeitig über verschiedene Berufe zu informieren und herauszufinden, welcher Beruf zu einem passt. „Eine sehr gute Möglichkeit, sich einen Überblick über die angebotenen Ausbildungsberufe zu verschaffen und sich direkt auf freie Lehrstellen zu bewerben, bietet die Ausbildungsmesse ,Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!’“

Diese Einschätzung teilt auch Petra Kollmann von der Handwerkskammer: „Auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart in diesem Jahr ist der Ausbildungsmarkt im Handwerk der Region noch in Bewegung. Viele Betriebe suchen immer noch Azubis und einige Jugendliche machen sich noch auf den Weg, um doch noch eine Lehre zu beginnen.“ Die Zahlen aus dem Handwerk belegen das. Für 2018 und 2019 könnte das Handwerk noch mehr als 700 freie Lehrstellen anbieten, die Mehrzahl für dieses Jahr. Doch auch für das kommende Jahr sind schon über 170 Stellen gemeldet.

Nach Ansicht von Petra Kollmann hat sich zudem die Einstellung zur „Karriere im Handwerk“ verbessert: „Es scheint, dass die duale Ausbildung wieder vermehrt in den Fokus von Eltern und Jugendlichen gerückt ist und mehr Wertschätzung erfährt als noch vor einiger Zeit. Die Ausbildungsmesse ist ein Baustein im Bemühen der Betriebe, der klassischen Lehre den Stellenwert zu geben, der ihr zusteht.“

Dass inzwischen die Ausbildungswerbung das ganze Jahr über läuft, sieht auch Ulrich Schneider, IHK-Geschäftsführer Ausbildung, so: „Auch wenn das Ausbildungsjahr schon begonnen hat, gibt es noch einige sehr attraktive Ausbildungsstellen. Besonders im Trierer Umland suchen Betriebe noch nach passenden Kandidaten.“

Einen speziellen Beratungs- und Vermittlungsservice bieten IHK und HWK Trier den Jugendlichen an, die jetzt noch einen Ausbildungsplatz für 2018 suchen. Interessierte Jugendliche können mit der IHK-Ausbildungsplatzvermittlerin, Petra Scholz, unter der Telefonnummer 0651/9777-361 oder bei der Handwerkskammer bei Petra Kollmann unter Telefon 0651/207-232 einen individuellen Termin vereinbaren.

Die Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance“ läuft nach dem gewohnten Muster ab. Im Tagungszentrum präsentieren sich die Unternehmen und parallel dazu haben die interessierten Jugendlichen auch Gelegenheit, beim Speed-Dating bereits ein kleines Bewerbungsgespräch zu führen. Das Engagement am Speed-Dating wird zudem mit einem Gewinnspiel für die Jugendlichen versüßt. Unter allen Teilnehmern wird ein Gewinngutschein in Höhe von 1000 Euro verlost. Erstmals werden mehr als 60 Unternehmen teilnehmen, die aus fast allen Branchen kommen, und noch Hunderte freie Lehrstellen und zahlreiche Praktikumsplätze im Angebot haben.