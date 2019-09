Unternehmen : Innovatives Zeichen für die Zukunft

Luxemburg Beratungsunternehmen Deloitte weiht neues Hauptquartier in Cloche d'Or ein.

Wenn Premierminister Xavier Bettel kommt und gleich drei Sterne-Köche auftischen, ist das selbst für luxemburgische Verhältnisse etwas Besonderes: Am Mittwochabend wurde vor 300 Ehrengästen im neuen Stadtteil Cloche d‘Or das neue Hauptquartier von Deloitte offiziell eröffnet, im Juli waren die rund 2000 Mitarbeiter aus den bisherigen Standorten in Neudorf und aus Findel im „Square“ eingezogen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl nahezu verdoppelt. Der zweite Deloitte-Standort in Esch-Belval mit rund 270 Mitarbeitern bleibt weiterhin bestehen.