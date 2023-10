Tarifkonflikt im Einzelhandel Streik vor Halloween bei Kaufland, Primark und Ikea – das plant Verdi in Trier und Saarbrücken

Die Tarifverträge sind im Saarland Ende März; in Rheinland-Pfalz Ende April ausgelaufen. Mehrere Verhandlungsrunden brachten bisher keine Einigung. Auch in anderen Tarifregionen kam es zu keinem Abschluss, der dann als Pilot für andere hätte gelten können. Am Montag, 16. Oktober, gingen die Tarifparteien in Rheinland-Pfalz erneut ergebnislos auseinander. Hier wird am 10. November erneut verhandelt. Ein Termin fürs Saarland steht am 23. November an.