Wirtschaft im Eifelkreis : Den Firmenchefs geht’s nicht schnell genug

Bitburg Die Ziele sind gleich, doch die Taktung ist vollkommen anders. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm geht es der Wirtschaft zu langsam voran. Das wollen die Unternehmer nun ändern.

Der digitale Netzausbau, attraktiver Wohnstandort, der ÖPNV, ein regionales Energiekonzept und administrative Genehmigungsverfahren (der TV berichtete) müssen nach Ansicht der Initiatoren auf den Prüfstand und beschleunigt werden. Denn das Ziel für die regionalen Unternehmen ist: Der Eifelkreis muss für Menschen so attraktiv sein, dass sie in der Region bleiben. Und im Wettbewerb mit anderen Regionen müsse er zudem so herausstechen, dass junge Familien vermehrt hierher ziehen. Denn die große Herausforderung ist jetzt schon für alle Unternehmen: Wie finde ich genügend Fachkräfte. Beispiele für hemmende Rahmenbedingungen nennen die Unternehmer auch. Die Westeifelwerkstätten leiden beispielsweise in Hermesdorf und Weinsheim unter lahmen Internetverbindungen, klagt Westeifel-Geschäftsführer Ferdinand Neisen, Bauunternehmer Jürgen Weiler beklagt sich über schleppende und komplizierte Genehmigungsverfahren und Stihl-Geschäftsführer Hartmut Fischer, der für den Job vor vier Jahren in die Eifel zog, erzählt von der schwierigen Wohnungssuche.