Steile Motorsport-Karriere „Das ist die Königsklasse – mehr geht nicht“ - Klausener Rallye-Profi fährt in Dakar

Das ist – nicht nur, aber auch und vor allem – aus regionaler Sicht die Motorsportmeldung des Jahres: Der gebürtiger Klausener Rallyeprofi Dennis Zenz, der in diesem Jahr mit seinem US-amerikanischen Partner Seth Quintero als Mitglied des Red Bull Junior Teams Rallyeraid-Weltmeister im T3-Buggy wurde, wird im kommenden Jahr als offizielles Werksteam von Toyota Gazoo Racing die Rallye Dakar 2024 bestreiten. Das bestätigte der Hersteller ganz aktuell auf Anfrage unserer Zeitung. Damit steigt Zenz in die „Königsklasse“ des Marathonsports auf, wird im kommenden Jahr mit einem Toyota GR DKR Hilux T1+ in der Eliteklasse an den Start gehen.