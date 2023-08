Arbeitsmarkt Flaute am Arbeitsmarkt

Mehr Arbeitslose im Sommer – an sich ist das eine übliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Doch gegenüber vielen Vorjahren hat die Entwicklung viel an Dynamik verloren. Denn der im Juni und Juli auf dem Arbeitsmarkt der Region verzeichnete Anstieg der Arbeitslosigkeit setzt sich nun auch im August fort. Die Zahl der arbeitslosen Menschen erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um über 700 auf 11.884 Personen. „Der weitere Anstieg der Arbeitslosigkeit im August ist saisonüblich“, sagt Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Durch die weiter andauernden Sommerferien pausieren Bewerbungsverfahren. Menschen, deren Arbeitsverhältnisse durch Befristungen geendet haben, finden aktuell daher schwerer eine neue Anstellung. Dies trifft auch auf die jungen Menschen zu, die gerade ihre Ausbildung oder die Schule abgeschlossen haben“, so Agentur-Chef Wilhelmi. Die Zahlen belegen diese Einschätzung: Bei der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen gab es einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 14,2 Prozent. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit liegt in der Gruppe der Ausländer. Viele der aus der Ukraine geflüchteten Menschen beenden die im letzten Jahr begonnenen Integrationskurse und gelten damit jetzt wieder als arbeitslos.