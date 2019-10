Handwerksnachwuchs : 14 erste Landessieger aus der Region

Fliesenleger Tim Heinz und auch ... Foto: TV/Karl-Heinz Schwall/HWK Trier

Trier Handwerksnachwuchs beim Landeswettbewerb erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Gleich 14 Mal „Gold“: Starke Leistungen zeigten die besten Gesellenprüflinge der Region beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene. Beim traditionellen Berufswettkampf gab es für den Handwerksnachwuchs neun zweite und drei dritte Plätze. Zum Landeswettbewerb waren die jungen Gesellen in diesem Jahr im Bildungszentrum der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern an den Start gegangen. Bewertet wurden je nach Beruf in Klausur gefertigte Arbeitsproben oder Gesellenstücke nach den Maßstäben des Wettbewerbs.

Den ersten Landessiegern winkt jetzt die Teilnahme am Bundesentscheid und gegebenenfalls an der internationalen Berufsolympiade. „Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb ist nicht nur ein gutes Karrieresprungbrett“, sagt Dr. Carl-Ludwig Centner, Abteilungsleiter Ausbildung und Geschäftsführer bei der Handwerkskammer (HWK) Trier. „Darüber hinaus bietet sie die Chance, in die sehr lukrative Begabtenförderung aufgenommen zu werden, mit der Stipendien verbunden sind. Damit lässt sich insbesondere eine Meisterausbildung mitfinanzieren.“

Landessieger aus dem Kammerbezirk Trier (in Klammern die Namen der Ausbildungsbetriebe):

Erste Landessieger: David Mauel, Beton- und Stahlbetonbauer, Nettersheim (Bauunternehmung Bruno Klein GmbH & Co. KG, Jünkerath); Matthias Kremer, Dachdecker, Trier (Konrad Kremer Bedachungen GmbH & Co. KG, Trier); Jonas Monzel, Elektroniker FR: Energie- und Gebäudetechnik, Orenhofen (Kurth Elektro GmbH & Co. KG, Bitburg); Kathrin Eichhorn, Fahrzeuglackiererin, Kinderbeuern (Andreas Frasch, Hontheim); Tim Heinz, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Ehlenz (Roth Ausbau e.K. Idenheim); Michelle Fischer, Fotografin, Hillesheim (Dieter Pfingstmann & Joachim Mayer GbR, Prüm); Michelle Reitz, Glaserin FR: Verglasung und Glasbau, Kirf (Glas Kunst Kaschenbach GmbH, Trier); Clara-Maria Katzmann, Graveurin SP: Reliefgraviertechnik, Beilingen (Stuco Metall GmbH, Speicher); Phillip Holzweißig, Informationselektroniker SP: Geräte- und Systemtechnik, Olmscheid (Klaus-Peter Kill, Prüm); Philipp Daus, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker FR: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik, Wittlich (MAN Truck & Bus SE, Wittlich); Isabel Mayer, Kauffrau für Büromanagement, Hockweiler (Handwerkskammer Trier); Janine Faulhaber, Raumausstatterin, Trassem (Christa Peifer, Gardinenhaus, Konz); Simon Lohmer, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer, Wittlich (Lohmer Isoliertechnik GmbH, Osann-Monzel); Lena Lamberty, Zahntechnikerin, Wallersheim (Zahntechnik Jung GmbH, Gerolstein)

Zweite Landessieger: Miguel Peters, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Speicher (Irmgard Peters, Speicher); Marie Leisen Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Fleischerei, Waxweiler (Guido Schmitz, Neuerburg); Tim Scholtes, Kraftfahrzeugmechatroniker, Butzweiler (Porsche Zentrum Trier Löhr Sportfahrzeuge Vertriebs GmbH, Trier); Patrick Theis, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Karl (Stefan Marx, Landscheid); Raphael Kämmer, Metallbauer FR: Konstruktionstechnik, Philippsheim (Klaus Michael Dimmer, Bitburg-Mötsch); Johannes May, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Riol (Stefan Teusch, Wittlich-Wengerohr); Philipp Leisen, Steinmetz und Steinbildhauer FR: Steinmetzarbeiten, Neidenbach (Konrad Schmitt OHG, Kordel); Yannick Hein, Straßenbauer, Saarburg (L. Elenz GmbH & Co. KG, Konz); Max Follmann, Tischler, Föhren (Johannes Kreten, Schweich);

Dritte Landessieger:

Der Handwerksnachwuchs aus der Region Trier zeigte gute Leistungen, wie die Landessieger Phillip Holzweißig, Informationselektroniker ... Foto: TV/Karl-Heinz Schwall/HWK Trier

Elektroniker Jonas Monzel. Foto: TV/Karl-Heinz Schwall/HWK Trier