Lautzenhausen : Flughafen zahlungsunfähig: War’s das jetzt für den Hahn?

Lautzenhausen Hunsrück-Airport meldet Insolvenz an. Vorerst gibt es offenbar keine Einschränkungen bei den Starts und Landungen. Frankfurter Anwalt zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt.

Der Hunsrückflughafen Hahn ist insolvent. Das Amtsgericht Bad Kreuznach gab am Dienstag die vorläufige Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekannt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Frankfurter Rechtsanwalt Jan Markus Plathner ernannt. Plathner sagte am Abend, er werde sich jetzt vor Ort einen Überblick über die aktuelle Lage des Flughafens verschaffen und die Möglichkeiten für die Sanierung des Unternehmens ausloten. Der Betrieb auf dem Hahn laufe in vollem Umfang weiter, alle Flüge fänden wie geplant statt.