Unternehmen : Auf die Mischung kommt es an: Superbeton aus Föhren

Föhren Straßen, die schon nach zwei Stunden wieder befahrbar sind, oder Lagerhallen, die nach einem Tag wieder genutzt werden können: In Deutschland ist die Mischtechnik einzigartig. Welche Besonderheiten es bei dem Schnellbeton von Mörtel Mich gibt und wie er hergestellt wird.

Wenn eine Straße saniert wird, müssen schon mal einige Tage oder Wochen einkalkuliert werden, bis der Beton ausgehärtet und sie wieder befahrbar ist. Dass eine Autobahnfläche beispielsweise nachts saniert wird und am nächsten Morgen schon erneuert ist, klingt deshalb erst einmal ungewöhnlich. Ähnliches gilt für Lagerhallen. Wenn dort große Flächen saniert werden müssen, ist der Betrieb normalerweise erst einmal eingeschränkt. Wenn die Flächen nach 24 Stunden schon wieder belastbar und nutzbar sein können, und die Sanierung innerhalb eines Wochenendes fertig ist, ist das ein großer Unterschied. Mit den Schnellbetons der Firma Mörtel Mich ist das nach nur wenigen Stunden möglich.

Die Beton-Firma bietet unterschiedliche Optionen an. Ein Schnellbeton ist innerhalb von zwei Stunden voll belastbar, der andere nach 24 Stunden. Je nach Anwendungsgebiet eignet sich einer der beiden besser.

Bei beiden Schnellbetons gibt es laut Mörtel-Mich-Geschäftsführer Michael Schlag zwei wichtige Vorteile: „Der Beton wird ganz frisch auf der Baustelle in unserer Mischanlage gemischt und wir stellen nur das her, was der Kunde benötigt. Dadurch entstehen keine Reste und ein zielgenaues Mischen ist möglich.“ Das bedeutet, dass es bei der Menge keine Mindestabnahme gibt und der Kunde nur das bezahlt, was er letztendlich auch braucht.

Gemischt wird der Beton in einer „volumetrischen Mischanlage“, das bedeutet, dass der Beton kontinuierlich gemischt wird. Normalerweise werden die einzelnen Stoffe abgewogen und dann gemischt, sagt der zuständige Betontechnologe Leif Bernheine. Die Mischanlage hat eine Ladekapazität für bis zu acht Kubikmeter. In zwei Kammern wird Sand und entweder Kies oder Splitt gelagert. Wasser und Zement werden während des Vorgangs gemischt. Innerhalb von zehn Minuten können acht Kubikmeter gemischt und genutzt werden. Geschäftsführer Schlag: „Die einzelnen Komponenten werden in der Mischschnecke zu Beton gemischt.“

Wenn vor Ort Material nachgeliefert werden kann, könne die Anlage theoretisch unbegrenzt produzieren. Mit der Marke Beton2You liefert die Firma auch Normalbeton an private Kunden und Gewerbetreibende.

Die Firma Mörtel Mich sieht bei dem Schnellbeton, der nach zwei Stunden wieder voll belastbar ist, einige Vorteile. Ein Beispiel ist, dass Autobahnen nicht über eine längere Zeit gesperrt werden müssen, sondern schnell wieder befahrbar sind. Auch bei Flughäfen und Tankstellen eignet sich die Mischtechnik.

Bei dem Schnellbeton, der nach 24 Stunden wieder voll belastbar ist, kann die Konsistenz vor Ort eingestellt werden. Auch das Einfärben des Betons ist möglich. Ein Vorteil, den dieser Beton beim Einsatz in Lagerhallen hat, ist, dass ein längerer Produktionsausfall vermieden werden kann, da es nicht lange dauert, bis der Boden wieder genutzt werden kann.

Beispiele für den Einsatz von dieser Betonart sind die Sanierung von Industrieflächen unter laufendem Betrieb, Hallenbodensanierungen und Produktionshallen. Nach nur einem Tag können die Flächen wieder voll genutzt werden.

Ein Beispiel dafür ist eine Produktionshalle in München. Dort wurde morgens um kurz vor 8 mit dem Einbau des Betons begonnen, um 16 Uhr waren die Arbeiten beendet, nur 24 Stunden später wurde die Fläche wieder voll freigegeben. In den USA wird diese Technik schon seit über 40 Jahren genutzt, Mörtel Mich stellt den Beton seit Anfang 2021 so her.

Der zuständige Betontechnologe Leif Bernheine und Mörtel-Mich-Geschäftsführer Michael Schlag vor einer der Mischanlagen. Foto: TV/Angelina Burch