Ausbildungsmarkt : Corona friert den Ausbildungsmarkt ein, aber wohl nur kurzfristig

Trier Vor wenigen Wochen noch balgten sich die Unternehmen um den Nachwuchs. Doch in Zeiten von Corona scheint sich das zu ändern. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat jüngst ein Minus von acht Prozent genannt. Wie sieht es in der Region aus?

In der jetzigen Situation ist das kein Einzelfall. Die Corona-Krise beschleunigt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) den Rückgang der Ausbildungsplätze in Deutschland. Derzeit gebe es ein Minus bei den angebotenen Lehrstellen von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Allerdings könne es laut Bundesagentur für Arbeit auch noch zu einem Aufholprozess im August und September kommen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser abschätzbar seien.

Die Handwerkskammer Trier steht mit einer breiten Palette an Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel mit der passgenauen Besetzung; Petra Kollmann 0651/207-232, den Coaches für betriebliche Ausbildung; Pia Heinz 0651/207-486; Barbara Thönnessen 0651/207-195; Jörg van den Boom 0651/207-351, der KAUSA-Servicestelle; Aurita Lepage 0651/207-151 oder der Ausbildungsberatung; Karl-Heinz Schwall 0651/207-123.

So ist auch der Blick auf die regionale Situation zunächst angespannt. Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer Trier (IHK), bestätigt dem TV: „Viele Betriebe sind verunsichert, einige kämpfen ums Überleben. Da ist es nur verständlich, dass Unternehmen aus besonders betroffenen Branchen darüber nachdenken, die Einstellung neuer Auszubildenden erst einmal zurückzustellen.“

Aktuell liegen der IHK 18 Prozent weniger Ausbildungsverträge zur Eintragung ins Ausbildungsverzeichnis vor als im Vorjahr. In absoluten Zahlen 126 Verträge. Doch zur Panik bei den jungen Menschen gebe es keinen Grund, so Schneider: „Das ist nur eine Momentaufnahme, die viele Gründe haben kann. Ausbildungsverträge wurden bereits geschlossen aber noch nicht bei der IHK eingereicht, weil Mitarbeiter in Kurzarbeit oder im Homeoffice sind.“