Umwelt : Schlappen aus der Eifel gegen Plastik in den Meeren

Trier/Hillesheim Die Trierer Designstudentin Laura Ullmann aus Hillesheim in der Eifel hat mit ihrer aus Naturstoffen hergestellten Sandale den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.

Die Corona-Pandemie hat das Problem des Plastikmülls in den Weltmeeren weitgehend aus dem Fokus der Öffentlichkeit gedrängt. Laura Ullmann hat das Thema aber seit Jahren im Blick. Die junge Designerin aus Hillesheim (Vulkaneifelkreis Daun) hat im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit im Fach Kommunikationsdesign an der Hochschule Trier bei Prof. Anita Burgard eine Sandale aus natürlichen Materialien entwickelt. Für ihre „Cocolette“ erhielt die 24-Jährige im Frühjahr den Green Product Award. Kürzlich wurde Ullmanns Entwicklung sogar mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Kategorie Zukunftsvisionen ausgezeichnet (siehe Extra).

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) ist die größte Auszeichnung dieser Art in Europa und wird in neun Kategorien von der gleichnamigen Stiftung in Zusammenarbeit mit Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben. 2020 wurde der DNP zum 13. Mal vergeben.

Als ihr Großvater sie auf die einzige mechanische Kokosweberei in Deutschland in Eisenschmitt bei Himmerod (Kreis Bernkastel-Wittlich) aufmerksam machte, nahm Ullmanns Plan Formen an. Das Produkt aus der Eifel bildet die Grundlage von Ullmann Schuh, die Sohle. Kokosfasern sind langlebig, feuchtigkeitsausgleichend, und antibakteriell, erklärt sie. Über die Hauptkomponente nähte Ullmann ein umweltfreundlich in Trier (mit pflanzlichen Gerbstoffen von Baumrinden und Früchten) gegerbtes Leder. Die Riemen bestehen aus einem Textil, das aus den Fasern der Blätter, die als Abfallprodukt bei der Ananasernte anfallen, hergestellt wird. Dieses ist weich, atmungsaktiv und flexibel.