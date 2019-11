Regionaler Arbeitsmarkt : Regionaler Arbeitsmarkt: 9000 Menschen suchen eine Job

Trier Im November sind in der Region Trier genau 9047 Menschen auf Jobsuche. Damit verharrt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 3,1 Prozent. Von Herbsteintrübung oder November-Blues also nichts zu sehen.

Die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zeigen aber, die saisonale Abkülung kommt noch. „Wir rechnen vielleicht im Dezember, sicherlich aber im Januar mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wann genau und wie heftig die Winterarbeitslosigkeit die Region treffen wird, ist allerdings insbesondere vom Wetter abhängig. Falls es in den nächsten Wochen einen Wintereinbruch mit frostigen Temperaturen geben sollte, wird in den Außenberufen – auf Baustellen, in Gärten, im Straßenbau – die Arbeit weitestgehend eingestellt.“