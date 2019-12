Ausbildung : Die beste Nachwuchshandwerkerin Luxemburgs

Luxemburg/Trier Vanessa Bernott startet als Buchbinderin in der Großregion durch.

Noch bevor Vanessa Bernott ihr Abitur macht, stirbt ihr Vater. Es wirft sie komplett aus der Bahn. Für viele Jahre zieht sie sich zurück, bleibt zu Hause bei der Mutter. Und auch, als sich ihr Leben wieder fängt, weiß sie nicht, was sie damit anfangen soll. Bis eine unscheinbare Broschüre alles ändert. 2015 stößt Bernott auf ein Kursprogramm des Clubhauses am Brill in Capellen. Der pensionierte Buchbindermeister Alphonse Hirtz gibt dort Einblicke in sein Handwerk. Bernott schreibt sich in den Kurs ein und besucht ihn ein Jahr lang, ein bis zwei Mal die Woche. „Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe immer schon gerne etwas mit meinen Händen gemacht“, sagt die heute 32-Jährige aus dem luxemburgischen Steinfort. Ihr gefällt, dass sie sich dabei auch künstlerisch ausdrücken kann, etwa indem sie Einbände gestaltet. Sie hat ihre Berufung gefunden. Aber noch keinen Ausbildungsplatz. Ihr Mentor Hirtz hilft, aber es gibt nicht viele Buchbindereien in Luxemburg und noch weniger Lehrbetriebe. Bernott möchte zudem nicht in die Industrie. Viele Buchbinder arbeiten heute als Medientechnologen in der Druckverarbeitung. „Ich wollte aber nicht an Maschinen sitzen, sondern im Handwerk arbeiten“, sagt Bernott.