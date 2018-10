Die besten Weine aus Rheinland-Pfalz

Siegerweinforum in Mainz – Zahlreiche Winzer aus der Region ausgezeichnet. red

(red) „And the winner is …“ Zum 21. Mal zeichneten die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Siegerweine des Landes aus. 17 Weine aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten sowie ein Sekt wurden ausgewählt und im Gewölbesaal des Kurfürstlichen Schlosses in Mainz vorgestellt.

Bevor die Winzer mit ihren edlen Tropfen ganz oben auf dem Siegerpodest stehen durften, gab es einige Hürden zu nehmen. Aus 16 841 Weinen und Sekten, die 1242 Betriebe aus ganz Rheinland-Pfalz von September 2017 bis Juli 2018 bei der Landesprämierung der Landwirtschaftskammer eingereicht hatten, wurden 4223 mit der Goldenen Kammerpreismünze ausgezeichnet. Daraus kürte eine fachkundige Jury die 17 Siegerweine und den Siegersekt in bestimmten Kategorien wie Riesling trocken oder Sauvignon blanc trocken.

Siegerweine aus der Region:

Anbaugebiet Mosel, Riesling trocken, Qualitätswein bis Spätlese

Rang 1, Weingut Albert Kallfelz Inh. Andrea Kallfelz, Zell (Mosel),2017 Mosel Merler Fettgarten Riesling Qualitätswein trocken GG.

Rang 2, Weingut Leo Fuchs, Pommern, 2017 Mosel Pommerner Zeisel Riesling Spätlese trocken.

Rang 3, Weingut Bremm - Keltenhof Lothar + Marco Bremm GbR, Zell (Mosel), 2017 Mosel Zeller Petersborn-Kabertchen Riesling Qualitätswein trocken.

Anbaugebiet Mosel, Riesling halbtrocken und feinherb

Rang 1, Weingut Lönartz-Thielmann GbR Hans-Georg und Florian Lönartz, Ernst, 2017 Mosel Valwiger Herrenberg Riesling Spätlese feinherb.

Rang 2, Weingut Rosenhof Inh. Stefan Fritzen, Maring-Noviand,

2017 Mosel Maring-Noviander Sonnenuhr Riesling Spätlese feinherb.

Rang 3, Weingut Peter Lehmen, Zell (Mosel), 2017 Mosel Zeller Schwarze Katz Riesling Qualitätswein

Anbaugebiet Mosel, Riesling edelsüß, Spätlese und Auslese

Rang 1, Weingut Lotz Inh. Stefan Lotz, Erden, 2017 Mosel Erdener Treppchen Riesling Auslese.

Rang 2, Weingut Anker Daniel Anker, Köwerich, 2017 Mosel Köwericher Laurentiuslay Riesling Auslese „alte Reben“.

Rang 3, Weingut Stift. St. Nikolaus Hospital, Bernkastel-Kues, 2017 Mosel Brauneberger Juffer Riesling Auslese.



Überregional: Riesling Sekt b.A. brut überregional

Rang 1, Anbaugebiet Mosel

Weingut Hank Michael Hank, Mehring Loersch, 2016 Mosel Mehringer Zellerberg Riesling Sekt b.A. brut.

Rang 2 Anbaugebiet Rheinhessen

Weingut Heinz Lemb Inh. Sigrid Lemb-Becker, Mainz Hechtsheim

2016 Rheinhessen Hechtsheimer Kirchenstück Riesling Sekt b.A. brut.

Rang 3, Anbaugebiet Mosel

Winzergenossenschaft Moselland eG, Bernkastel-Kues, 2015 Mosel Bereich Saar Riesling Sekt b.A. brut.

Weitere Informationen zum Siegerweinwettbewerb und der Landesweinprämierung sind unter www.lwk-rlp.de/de/weinbau/wein/landeswein-und-sektpraemierung/siegerweine/ zu finden.