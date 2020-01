Luxemburg : Netzwerk zum Abbau von Grenzen

Info

Das Programm der deutsch-luxemburgischen Wirtschaftsinitiative (DLWI) ist so bunt wie ihre Mitgliederschar. Denn dorthin zieht es die Mitglieder auch, um sich Arbeitsweise und Geschäftsbeziehungen anzuschauen. So veranstaltet die DLWI etwa Besuche bei Luxair Service Catering, bei dem Sicherheitssystemspezialisten IEE in Echternach und dem Logistikriesen Kuehne & Nagel.

Zudem erhalten die Mitglieder Einblick in das Luxemburger Hause of Training mit seinen 850 Weiterbildungsprogrammen in 50 Sprachen und in die Rentenversorgung.

Höhepunkte sind die beiden deutsch-luxemburgischen Wirtschaftsabende am 7. Mai in Trier und am 1. Oktober in Echternach.