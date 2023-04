Erwartung an die Triwo sind hoch Nach dem Kauf vom Flughafen Hahn – Das sagen Politiker dazu

Die Vorschusslorbeeren sind groß, die Erwartungen hoch: Der Einstieg des Trierer Projektentwicklers Triwo in den Hahn wird in der Politik einhellig begrüßt. Die Triwo sei erfahren im Bereich der Konversion sowie des Flughafenmanagements und somit „ein Garant für das Fortbestehen der fliegerischen Nutzung auf dem Hahn“ jubelte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag, Joachim Streit. Kritik übte er an der Landesregierung, die sich nicht als Gläubiger am Insolvenzverfahren beteiligt habe. „Weder Innenminister Ebling noch Wirtschaftsministerin Schmitt haben sich durch ihre Zurückhaltung beim Insolvenzverfahren mit Ruhm bekleckert“, sagte Streit.