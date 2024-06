Logistik Die Experten für die schwere Fracht

Sehlem ist eine von 36 DHL Freight-Niederlassungen in Deutschland. Sie ist für ganz Luxemburg sowie die Postleitzahlenbereiche 54 und 66 zuständig. Der Standort zählt heute 58 Nahverkehrs-LKW (1994 waren es sechs) und beschäftigt 19 eigene Fahrer. Unter Webers Führung hat Sehlem als einziger Standort in Deutschland die DHL-Gold-Zertifizierung erhalten – und dies sogar zweimal, 2020 und 2022. 92 Standorte aus Europa hatten an der letzten Klassifizierung teilgenommen, sechs wurden mit Gold ausgezeichnet. Die Jury lobte „die gute Atmosphäre und die hohe Motivation in allen Teams, die Qualität, die gemeinsame Zielerreichung und die sehr gute Organisation aller Prozesse.“ Für Thomas Vogel, DHL-Freight-Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und Irland, ist Sehlem ein Vorzeigestandort: „Egal, wie groß eine Niederlassung ist, für uns sind alle als Teil des Netzwerks gleich wichtig. Und das Gebiet, das von Sehlem aus betreut wird, ist ja auch sehr groß - die nächsten Standorte sind schließlich in Koblenz und Saarbrücken.“