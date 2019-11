Konjunkturumfrage im HAndwerk : Umfrage: Regionales Handwerk trotzt der Krise

Das Handwerk braucht guten Nachwuchs: Zahntechnikerlehrling Sabrina Höhn, 4. Lehrjahr, im neuen Dentalzentrum der HWK. Foto: TV/Constanze Knaack-Schweigstill

Trier Die Wirtschaft trübt sich in den vergangenen Wochen ein. Doch dies scheint die regionalen Firmen noch nicht so stark zu treffen. Der Konjunkturbericht der HWK fällt positiv aus: Die Bau- und Ausbaugewerke sowie das Gesundheitshandwerk sind am zufriedensten.

(red) Das regionale Handwerk behauptet sich im Konjunkturabschwung. Die Unternehmen profitieren von einer starken Binnennachfrage, niedrigen Zinsen, geringer Arbeitslosigkeit und kräftigen Lohnsteigerungen. Dies zeigt sich bei der Herbst-Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Trier (HWK), bei der rund ein Sechstel der rund 7000 Mitgliedsbetriebe befragt wurde.

Aktuell geben 93 Prozent der Befragten an, mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden zu sein. Die Handwerksbetriebe haben alle Hände voll zu tun. Sieben von acht Befragten melden eine Auslastung von mehr als 70 Prozent. Branchenübergreifend reicht der Auftragsbestand im Schnitt für 12,4 Wochen. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten hat in den Betrieb investiert.

Die besten Werte bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage haben Zimmerer, Dachdecker, Maler, Elektrotechniker, Zahntechniker, Augenoptiker sowie die weiteren Gewerke aus dem Bauhaupt-, Ausbau- und Gesundheitsgewerbe. Hier zeigen sich alle Befragten aktuell zufrieden. Auch auf die kommenden Wochen blicken die Unternehmer optimistisch. Insgesamt rechnen 92 Prozent mit gleichbleibender oder gar verbesserter Geschäftslage. Im Gesundheitsgewerbe (Augenoptiker, Zahntechniker, Hörakustiker, Orthopädieschuhmacher und -techniker) und im Gewerbe der personenbezogenen Dienstleistungen gehen sogar alle Umfrageteilnehmer von einer zumindest gleichbleibenden Lage aus.

Die meisten Handwerker geben beim aktuellen Auftragsbestand und der Umsatzentwicklung gleichbleibende Ergebnisse an. Ebenso rechnet eine überwiegende Zahl der Befragten damit, dass die Werte beim Auftragsbestand und beim Umsatz konstant bleiben.

Drei Viertel der befragten Betriebe halten ihren Personalstamm, 18 Prozent konnten sogar weiteres Personal einstellen. Lediglich sechs Prozent geben eine gesunkene Beschäftigtenzahl an. 84 Prozent der Befragungsteilnehmer gehen davon aus, dass sich die Beschäftigtenzahl in den kommenden Monaten nicht verändern wird. Fast jeder Zehnte möchte seinen Personalstamm sogar weiter aufbauen. Der Wirtschaftszweig hofft, mit sicheren Arbeitsplätzen qualifizierte Arbeitnehmer ins Handwerk bringen und damit gegen den Fachkräfte- und Lehrlingsmangel vorgehen zu können.