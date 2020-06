Landwirtschaft : Was sich die Milchbauern von den Verbrauchern wünschen

Bad Kreuznach/Trier (hw/red) Die Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen Jahren schwere Zeiten durchgemacht: Zum Teil drastisch fallende Milchpreise haben dabei den Bauern das Wirtschaften erschwert.

So unterschiedlich die Teilnehmenden auch waren – aus Nord und Süd, Jung und Alt, Männer, Frauen, Paare, Familien – so einig seien sie sich in den Wünschen. „Wertschätzung steht schon lange an der Spitze dessen, was sich Landwirte jeglicher Ausrichtung von der Gesellschaft erhoffen“, so Horper, der auch Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau ist.

Hinter dem Begriff „Wertschätzung“ ständen aber auch immaterielle Dinge, wie Verständnis etwa für die ungewöhnlichen Arbeitszeiten, Anerkennung und Respekt, beispielsweise für die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung in Deutschland, aber auch Akzeptanz, wenn es etwa um Gerüche und Geräusche gehe. Horper: „Vielen ist positiv aufgefallen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für den Wert der Lebensmittel gestiegen ist, nun fehlt noch das Wissen, was nötig ist, um sie zu produzieren. Der Arbeitseinsatz steht meist nicht in Relation zum Gewinn.“ Weitere Punkte lägen den Landwirten am Herzen, so Horper: „Der Wunsch nach mehr Sachlichkeit in den Diskussionen zwischen Nutztierhaltern, den Verbrauchern und der Politik und eine Entscheidungsfindung für Lösungen auf wissenschaftlicher, nicht emotionaler Basis ist groß.“ Und ein Hof sei mehr als nur ein landwirtschaftlicher Betrieb, der Lebensmittel liefere. Ein Heim für Tiere, Vögel, Insekten und mehrere Generationen an Menschen. Es sei ein natürliches Biotop.