Konjunktur : Blendende Aussichten für die regionale Wirtschaft

Trier Der Handelskonflikt zwischen China und den USA, das nicht enden wollende Brexitdrama und viele andere Faktoren schwächen die weltweite Konjunktur ab. Die Wirtschaft in der Region bleibt davon (noch) unberührt.

Ebenso positiv sieht die Lage im regionalen Handwerk aus, wie HWK-Geschäftsführer Matthias Schwalbach dem TV bestätigt: „Wir sehen auch die Risiken, die die nationale und weltweite Konjunktur gefährden. Aber bei uns sind noch keine Wolken am Himmel zu erkennen.“ Neun von zehn Handwerken in der Region geben laut HWK-Umfrage an: Wir sind mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden. Drei Viertel der Unternehmen vermelden eine Betriebsauslastung von über 70 Prozent. Über alle Branchen hinweg sind die Auftragsbücher für zwölf Wochen ausgelastet und mehr als die Hälfte der Firmen hat auch in den Betrieb investiert.