Energiewirtschaft : Trier wird klimaneutral mit Wasser versorgt

TRIER Mit Wasserkraft und Photovoltaik: Die Stadtwerke Trier nutzen regenerative Energien, um das Trinkwasser aus der Riveris-Talsperre zu den Verbrauchern zu transportieren.

Um das Rohwasser aus der Riveris-Talsperre aufzubereiten und zu den Kunden zu bringen, brauchen die Stadtwerke Trier (SWT) viel Energie. Um nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten, haben sie daher in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diesen Bedarf zu reduzieren und das, was an Strom benötigt wird, aus erneuerbaren Energien selbst vor Ort zu erzeugen. „Unterm Strich schaffen wir es inzwischen, Trier klimaneutral mit Wasser zu versorgen“, sagt Christian Girndt, der Leiter der Wasserwerke bei den Stadtwerken Trier (SWT). „Durch den Einsatz effizienter Technik, dezentraler Erzeugungsanlagen und künstlicher Intelligenz wollen wir diesen Bedarf mit eigenen, regenerativen Erzeugungsanlagen vor Ort selbst decken“, ergänzt Girndt.

Das Wasserwerk Irsch verfügt bereits seit dem Bau in den 50er Jahren über zwei Turbinen, welche den Höhenunterschied des Wassers zwischen Talsperre und Wasserwerk zur Stromerzeugung nutzen und rund eine Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. In den vergangenen Jahren haben die SWT drei Pumpturbinen in Olewig sowie eine rückwärts laufende Pumpe an der Riveristalsperre zur Bacheinspeisung in Betrieb genommen. Hinzu kommen aktuell vier Photovoltaikanlagen (PV): auf dem Dach des Wasserwerkes Irsch, auf dem Pumpwerk Filsch und den Hochbehältern Galgenberg und Tarforst. Zusammen erzeugen die neu gebauten dezentralen Erzeugungsanalagen weitere 303 000 kWh saubere Energie. In Summe werden aktuell über 90 Prozent des Eigenbedarfs an Strom durch regenerative Energie erzeugt. Weitere PV-Anlagen sind in Planung, um das 100-Prozent-Ziel zu erreichen.