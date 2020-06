IHK-Blitzumfrage : Regionale Wirtschaft: Ein wenig Optimismus kehrt zurück

Trier Es ist bereits die vierte Blitzumfrage, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) seit Beginn des Lockdowns unter der regionalen Wirtschaft durchführt: Zum ersten Mal gibt es dabei vermehrt positive Rückmeldungen.

Aktuell bewertet fast jedes vierte Unternehmen seine Lage als gut, 46 Prozent sehen die Situation als befriedigend an und immer noch sieht jede dritte Firma die Geschäftssituation als schwierig an. Der Blick in die Branchen ist bei dieser Einschätzung nicht überraschend: „Am ­düstersten sieht es in der Reisewirtschaft und im Gastgewerbe aus, deutlich bessere Geschäfte machen viele Dienstleister und das Baugewerbe.