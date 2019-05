Jubiläum bei Bernard-Massard : Darauf ein Gläschen Sekt

Trier In diesen Tagen gibt es bei Bernard-Massard in Trier einen guten Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. Das Unternehmen feiert seinen 100. Geburtstag und ist für die Zukunft vielseitig aufgestellt.

Die Sektkellerei Bernard-Massard feiert in diesen Tagen ihr 100-jähriges Bestehen. Im Herzen von Trier liegt das Stammhaus des Unternehmens, das Palais Pillishof (Foto unten: Bernard-Massard). Das historische Gebäude wird erstmalig 1447/48 erwähnt. Die Sektkellerei wurde 1919 durch den luxemburgischen Kellermeister Jean Bernard-Massard gegründet. 1953 übernahm Karl Immelnkemper das Unternehmen, das heute, in dritter Generation von Sabine Immelnkemper geführt wird. In den 1960er Jahren begann Bernard-Massard neben der Sektherstellung mit dem Import von Weinen aus Europa und Übersee. Seit 1995 ist das Unternehmen auch Exklusivimporteuer des Sirup-Weltmarktführers MONIN. Zur Firmengruppe gehören zudem die Wein- und Sektkellerei Langenbach (1852 in Worms gegründet) und das Bordeaux-Weingut Château Fontesteau im Haut Médoc.Das französische Weingut geht zurück auf das Jahr 1277 und gehört zu den traditionellen Weingütern mit der Klassifizierung „Cru Bourgeois“.

Seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich das Unternehmen einem zweiten Geschäftszweig zugewandt: dem Import internationaler Weine. Inzwischen finden sich rund 450 unterschiedliche Weine aus aller Welt – auch aus der Großregion – auf der Karte. Aus Übersee werden Weine aus Neuseeland, Australien, Chile, Südafrika oder den USA angeboten. Auch in Europa fehlt kein berühmtes Anbaugebiete. Deutschland, Luxemburg, Italien, Portugal, Spanien und natürlich Frankreich sind gelistet. In dieser Vielfalt und mit diesem Engagement war das Haus Anfang der 90er Jahre in Deutschland noch ein Pionier.

Inzwischen ist der Vertrieb des Sirup-Weltmarktführers das dritte Standbein der Unternehmensgruppe. MONIN gibt es in 105 verschiedenen Geschmacksrichtungen, die sich mit Wein, Sekt, Cocktails oder auch Kaffee mischen lassen. Den Sirup vertreibt Bernard-Massard in 0,25-Liter- und 0,7-Liter-Flaschen. „Jährlich sind das sieben Millionen Einheiten. Jede Flasche, die man im Handel oder im Gastrobereich in Deutschland sieht, wurde von uns verlegt.“ Auf allen Ebenen ein vielfältiges Geschäft mit dem Fachhandel, dem Lebensmitteleinzelhandel und mit Privatkunden in Deutschland und darüber hinaus. Weitere Investitionen sollen die Entwicklung stärken: Derzeit baut das Unternehmen den Bereich Sekteigenmarken mit kundenspezifischen Etiketten aus. So kann jede Firma seinen eigenen Sekt mit seinem firmentypischen Etikett kreieren lassen. Die neue Etikettieranlage soll noch in diesem Sommer in Betrieb gehen. In der Region haben Gäste die Gelegenheit, das Flair des historischen Palais zu erleben. Der ehemalige Rotweinkeller wurde 2017 in die Bernard-Massard Sektwelt umgestaltet. Jeden vierten Donnerstag im Monat lädt Bernard-Massard zu Eventproben rund um Wein- und Sekt ein.