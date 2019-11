Kreatives Start-Up : Diese Teenager aus Trier machen Business statt Party

Trier Während Gleichaltrige in ihrer Freizeit Freunde treffen oder feiern, haben Trierer Jugendliche ein Unternehmen gegründet. Ihre Referenzen sind beeindruckend.

Samstag, 10 Uhr. Viele Teenager dürften sich gerade müde vom Feiern noch einmal im Bett umdrehen, während sich in Olewig ein Unternehmen aus kreativen Köpfen zusammenfindet. Die meisten von ihnen haben bereits eine morgendliche Joggingeinheit hinter sich. Ein Tagesplan mit 90-minütigen Arbeitsphasen ist das Ergebnis effizienten Zeitmanagements. Alles ist bis ins Detail organisiert. Bemerkenswert, aber nicht ungewöhnlich für engagierte Unternehmer. Bis auf die Tatsache, dass die CreativeMindz im Durchschnitt erst 18 Jahre alt sind.

Mit dem Gedanken, das Leben könne nicht nur aus Schule bestehen, suchten Lorenz Becker und Raphael Leukel vor einem Jahr nach einer Tätigkeit zur Selbsterfüllung. Beide interessieren sich für Fotografie und Videoproduktion, beide wollten unabhängiger werden und waren entschlossen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. „Ich war schon immer sehr ehrgeizig“, sagt Lorenz Becker. Bei einer Forschungsreise durch Amerika habe er beeindruckende Persönlichkeiten mit Idolcharakter kennengelernt. Da sei ihm klar geworden, dass niemand ihn daran hindern würde, seine Ziele zu erreichen.

Richtig ins Rollen kam das Projekt im Sommer 2019, als die Brüder Philipp (16 Jahre) und Henrik (19 Jahre) Ekstrand das Team komplettierten. Auch Henrik betrieb schon ein Unternehmen: Durch den Verkauf von Energieverträgen sammelte er Erfahrungen in der Kundenberatung und im Verkauf.

Facebook, Twitter, Instagram und Co.

Facebook, Twitter, Instagram und Co. : Mit Social Media zu mehr Kunden gelangen

Neben der Botschaft, dass hier kreative Köpfe am Werk sind, versteckt sich im Namen ein weiteres durchdachtes Detail: „Das Z steht für Generation Z“, erklärt Raphael Leukel. Das soll ausdrücken, dass die Unternehmen es hier mit Digital Natives zu tun haben, also mit Menschen, die mit den neuen Medien aufgewachsen sind. Und genau da sehen die CreativeMindz ihren Vorteil: Der Umgang mit Medien ist für sie keine mühselige Arbeit, sondern eine alltägliche Beschäftigung, die ihnen leicht fällt. Als Social-Media-Konsumenten leben sie, was sie verkaufen. „Es fühlt sich nicht wie Arbeit an“, sagt Philipp Ekstrand, „es macht unglaublich viel Spaß.“