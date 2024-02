Eifel Awards Diese Unternehmen setzen besonders auf Nachhaltigkeit

Ganz andere betriebliche Strukturen hat das Schönecker Reiseunternehmen „Eifelnomaden“ von Julietta Baums, die ebenfalls den Preis entgegennahm. Seit mehr als zwanzig Jahren bietet sie nachhaltige Reisen in orientalische Länder an. Ihr Unternehmen bekam als einer der ersten deutschen Reiseveranstalter ein Gütesiegel für Nachhaltigkeit im Tourismus. Bei den „Eifelnomaden“ kommt noch etwas hinzu: „Wir sind sehr gut mit Erzeugern oder Gastronomen in der Eifel vernetzt, so dass Wertschöpfung in der Region bleibt“, was ebenfalls ein Faktor für Nachhaltigkeit ist. Ihren Gästen bringen sie in der Eifel ganz konkret Umweltbildung und Artenschutz nahe, fügt Julietta Baums hinzu.