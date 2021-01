Ausbildung jetzt : So kommen Jugendliche in Corona-Zeiten zum Ausbildungsplatz

EXTRA

Viele Schüler stehen bald vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens: Welcher Beruf passt zu mir? Wo sehe ich meine Zukunft?

Hierbei unterstützen sie die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK) mit einem landesweiten Tag der Berufsorientierung am Dienstag, 26. Januar. Dieser wird wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen komplett digital sein.

Schüler und auch Eltern können sich zwischen 14 und 16 Uhr über die Homepage der IHK Trier per Chat mit ihren Ausbildungsexperten austauschen. Hier bekommen sie aus erster Hand Tipps zur Ausbildungsplatz-Suche in der Corona-Zeit und zu individuellen Fragen zu einzelnen Ausbildungsberufen.

Von 16 bis 17 Uhr ist der Chat für Studienzweifler freigeschaltet. Wer also darüber nachdenkt, statt des Studiums eine duale Ausbildung zu beginnen, bekommt hier Rat.

Um 18 Uhr startet dann der digitale Familienabend, bei dem die IHK Schüler und Eltern über die vielen Möglichkeiten informiert, die sich beim Übergang von der Schule in den Beruf bieten. In den Schulen fällt an diesem Tag der Startschuss für die Aktion „AskZuBi“. Moderiert von der IHK berichten junge Auszubildende in einer digitalen Fragestunde über den eigenen Weg der Berufswahl, den Bewerbungsprozess und den Alltag im Betrieb.



Kontakt: IHK Trier, Anne Janeczek, Telefon: 0651/9777-360, E-Mail: janeczek@trier.ihk.de