Mittelstand im Wandel : Digitalisierungs-Experte fordert: „Stellt auch mal Freaks ein!“

Trier Digitalisierung muss nicht immer hochkomplex sein, das zeigt ein Professor in Trier. Unternehmer müssten dahin gehen, wo es wehtut, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.

Ein Raum voller Geschäftsleute hängt gebannt an den Lippen eines Professors. „Sie müssen den Blaumann anziehen und dahin gehen, wo es wehtut“, sagt er. Wozu? Ganz einfach, um die jeweiligen Unternehmen in die Zukunft zu führen. Das sagt Professor Bernd Kriegesmann, Präsident der Westfälischen Hochschule und Digitalisierung-Experte, bei der gemeinsamen Veranstaltung der Sparkasse Trier und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB).

Der Name der Veranstaltung „Alles digital oder was? Mittelstand im Umbruch“ sagt dabei alles über das Ziel des Abends. Bei dem von Professor Kriegesmann angeregten Kleiderwechsel ginge es nicht immer darum, das Geschäft neu zu erfinden. Oftmals sei das neue Denken von vorhandenen Produkten ausreichend. Beispiel: Google Maps sei auch nur die Weiterentwicklung der Falt-Straßenkarte. Es ginge also nicht um neue Leistungen, sondern darum, sie anders zu erbringen.