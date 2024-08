Tochterunternehmen plant Erweiterung Dr. Oetker will Millionen Pizzen in Trierweiler lagern

Trierweiler/Sirzenich · Tiefkühlkostproduzent Galileo stellt im Industrie- und Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich Pizza-Snacks her. Jetzt will das Unternehmen, das zu Dr. Oetker gehört, dort massiv expandieren. Was genau geplant ist.

14.08.2024 , 13:28 Uhr

Die Firma Galileo stellt im Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich Mini-Pizzaprodukte her. Nun will das Unternehmen dort expandieren. Foto: galileo-food.de/Screenshot galileo-food.de