Getränke : Bitburger erweitert die Geschäftsführung

Bitburg (red) Dr. Stefan Schmitz (45), seit 1. Januar 2019 Leiter Personal der Bitburger Braugruppe, ist zum 1. Juli 2021 zum Geschäftsführer Personal und Recht berufen worden. Stephan Fahrig, dem der Bereich Personal bislang zugeordnet war, wird sich als Geschäftsführer Finanzen, IT und Einkauf verstärkt auf die digitalen Themen des Unternehmens fokussieren.

„Wir haben gerade im vergangenen Jahr gesehen, in welcher Weise der für uns schon immer wichtige Bereich Mitarbeiter sowie die digitale Entwicklung nochmals an Bedeutung für unser Unternehmen gewonnen haben“, erklärt Dr. Dieter Heuskel, Vorsitzender der Aufsichtsgremien der Bitburger Unternehmensgruppe. Das Unternehmen habe nun mit der Berufung eines eigenen Geschäftsführers Personal sowie der zusätzlichen Verantwortung für Digitalisierung in dem Geschäftsbereich Finanzen und IT innerhalb der Geschäftsführung dieser dynamischen Entwicklung Rechnung getragen.