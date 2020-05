Uni : Uni-Studie: Jeder vierte Solo-Selbstständige denkt in der Corona-Krise ans Aufgeben

Auswirkungen der Corona Krise Foto: TV/Schramm, Johannes

Trier (red) In der Corona-Krise haben Selbstständige in der Tourismus-, Kultur- und Veranstaltungsbranche besonders zu kämpfen. Andere trifft die Krise nicht ganz so hart.



„Solo-Selbstständige sind je nach Branche sehr unterschiedlich von der Krise betroffen. Einige trifft es besonders hart. Andere könnten je nach Länge der Krise mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt Jörn Block, Professor für Unternehmensführung und Sprecher des Forschungszentrums Mittelstand der Universität Trier. Er hat in Kooperation mit Prof. Dr. Irene Bertschek (ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) und dem Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) eine Umfrage unter Selbstständigen zu ihrer Situation in der Corona-Krise durchgeführt. An der Umfrage, die gestern zu Ende ging, haben mehr als 27.000 Selbstständige teilgenommen. Erste Auswertungen zeigen, dass die 15.000 bis zum 24. April 2020 befragten Solo-Selbstständigen, die keine Angestellten haben und keiner anderen Tätigkeit im Nebenerwerb nachgehen, überdurchschnittlich gut gebildet sind. Sie sind zu 40 Prozent weiblich und arbeiten beispielsweise als Lehrkräfte an Volkshochschulen, im IT-Bereich, in der Touristik, im Kulturbereich oder im Veranstaltungsmanagement. Während Solo-Selbstständige im IT-Bereich, Lektorat und Übersetzung noch halbwegs zuversichtlich sind, durch die Krise zu kommen, trifft es diejenigen in Kultur, Touristik sowie der Event- und Veranstaltungsbranche umso härter. Die Absage von Veranstaltungen ist neben dem generellen Rückgang an Aufträgen das, was Solo-Selbstständigen am meisten zu schaffen macht. Unter hohen Umsatzeinbrüchen leiden fast alle, 35 Prozent der Umfrageteilnehmer haben gar keinen Umsatz mehr. Jeder Vierte geht davon aus, seine Selbstständigkeit beenden zu müssen.

Prof. Dr. Jörn Block, Unternehmensführung, Uni Trier. Foto: Uni Trier Foto: Uni Trier/Sheila Dolman

Antworten von über 15 000 Solo-Selbstständigen (im Haupterwerb) bei einer Umfrage des VGSD, ZEW Mannheim und der Universität Trier (Stand: 24. April 2020). Foto: TV/Schramm, Johannes