Trier/Bitburg Der Fachkräftemangel und langsames Internet bremsen die regionale Wirtschaft aus. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gehen Firmenchefs voran und setzen die Politik unter Druck.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm reagiert die Wirtschaft auf diese Herausforderung. Jan Niewodniczanski (Bitburger Braugruppe) und Lothar Thommes (Tesla Grohmann) wollen die Unternehmen in der Eifel besser vernetzen und die Rahmenbedingungen verbessern. „Wir haben die 25 größten Unternehmen im Kreis eingeladen, um über gemeinsame Probleme zu beraten“, erklärt Jan Niewodniczanski. Die Firmen beschäftigen 6500 Mitarbeiter in ihren Betrieben. Fünf Kernforderungen haben sich dabei herausgeschält: Der Fachkräftemangel steht an erster Stelle, die digitale Infrastruktur mit Breitbandausbau und Mobilfunknetz gehören ebenso dazu wie ein attraktiver ÖPNV, bezahlbarer Wohnraum und unternehmerfreundliche Planungs- und Genehmigungsverfahren. Am Mittwoch gibt es dazu eine Auftaktveranstaltung in Bitburg. Die Initiative der Eifeler Unternehmen findet den Beifall der Kammern. „Wir sitzen alle in einem Boot, und wenn es der gesamten Region gutgeht, profitieren große und kleine Betriebe“, erklärt Matthias Schwalbach. Und Matthias Schmitt sieht es als sehr positiv an, dass damit der Fokus auf dem Kreis liegt. „Wir müssen unsere Karten gut ausspielen, damit sich die Region insgesamt positiv entwickelt.“