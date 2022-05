Regionale Wirtschaft : Nach 330 Jahren: Eisengießerei in Jünkerath stellt Insolvenzantrag – wie es jetzt weitergeht

Jünkerath Der vorläufiger Insolvenzverwalter berichtet von gut gefüllten Auftragsbüchern des Eifeler Traditionsunternehmens mit rund 200 Mitarbeitern, aber die explodierenden Energiekosten haben die Firma in Schwierigkeiten gebracht. Nun macht man sich auf die Suche nach einem Investor.

Seit über 330 Jahren ist die Gießerei in der Eisen- und Stahlindustrie tätig. Europa- beziehungsweise weltweit werden Energieunternehmen, Nutzfahrzeughersteller und die Schiffbauindustrie beliefert. Das Unternehmen gliedert sich in zwei wesentliche Produktionsbereiche, dem Maschinen- und Handformguss. Jährlich werden insgesamt 17.000 Tonnen Gussteile ausgeliefert – fast ein Drittel der Produktion wird exportiert. Zu den Branchen des Unternehmens gehören unter anderem die Energieerzeugung, Verdichter und Kompressoren sowie die hydraulische und mechanische Antriebstechnik. Die Gießerei beschäftigt gemeinsam mit der Ergocast Service GmbH rund 200 Mitarbeiter. Produziert wird ausschließlich am Standort Jünkerath.

Mit der Investorensuche ist die Trierer Mentor AG beauftragt worden. „Die über Jahrhunderte andauernde und beeindruckende Historie am Standort Jünkerath ist geprägt von Höhen und Tiefen. Auch wenn wir uns aktuell in einer dieser Tiefen befinden, so halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass es in Jünkerath auch in Zukunft eine leistungsfähige Gießerei geben kann“, sagt Vorstandsmitglied Uwe Borgers.