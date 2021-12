Milchwirtschaft : Klimaprojekt von Hochwald, Nestlé und Bauernhof

Viele Kühe, null Treibhausgase: Die regionale Hochwald Foods und der Nahrungsmittelriese Nestlé starten ihre erste „Klima-Milchfarm“ in Deutschland. Ziel des Pilotprojekts ist es, den Fußabdruck eines landwirtschaftlichen Betriebs auf null Emissionen zu reduzieren.

() Über einen Zeitraum von drei Jahren wird Nestlé Deutschland einen Milchviehbetrieb ihres langjährigen Lieferanten von Molkereiprodukten, Hochwald Foods aus Thalfang, begleiten, der unter anderem den Mozzarella-Käse für die Nestlé Wagner Pizzen liefert. Die Wagner Pizzen werden im saarländischen Nonnweiler hergestellt.

Modellpartner ist der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Frese in Nordhessen. Er hält 135 Kühe und soll Vorbild für weitere Landwirte werden. Geleitet wird das Projekt von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), mit wissenschaftlicher und fachlicher Beratung der Projektpartner Thünen Institut für Betriebswirtschaft und der Bodensee Stiftung.

Dabei gibt es in dem Modellprojekte iniges zu tun: Zu Beginn werden die Experten der HfWU alle Emissionen des landwirtschaftlichen Betriebs kalkulieren. Darauf folgen Schritt für Schritt rund 30 definierte Maßnahmen, um Treibhausgase so weit wie möglich zu reduzieren. Das heißt zum Beispiel: optimale Fütterung der Kühe, gasdichte Güllelagerung, Bau einer Biogasanlage, Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen und ein optimiertes Herdenmanagement der Kühe, was für eine erhöhte Milchleistung sorgt.

Parallel dazu werden durch regenerative Bewirtschaftung der Acker- und Grünlandflächen mehr Humus aufgebaut sowie Hecken und Bäume gepflanzt, so dass mehr Treibhausgase gespeichert werden können. Dabei reduziert die „Klima-Milchfarm“ auch ihren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger.

Ziel ist es, die Emissionen des Betriebes im Pilotprojekt nach drei bis fünf Jahren rechnerisch im Modell auf Netto-Null zu bekommen. Markus Frank, Professor für Pflanzengesundheitsmanagement an der HfWU, erklärt: „Es dauert natürlich Jahrzehnte, bis Hecken und Bäume richtig groß wachsen und der Boden genug Humus aufgebaut hat. In unserem gemeinsamen Projekt modellieren wir daher, wie viel CO 2 die Pflanzen und der Boden wirklich speichern können.“

Corinna Weinmiller, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Nesté Deutschland, ist überzeugt: „Die Klimaziele erreichen wir nur gemeinsam. Deswegen ist es uns wichtig, partnerschaftlich mit unseren Lieferanten in der Landwirtschaft zusammen zu arbeiten.“ Und ihre Nachhaltigkeits-Pendant bei Hochwald-Foods, Noura Rhemouga, ergänzt: „Ein Kilogramm Milch verursacht derzeit noch etwa 1,1 Kilogramm CO 2 . Diesen CO 2 -Fußabdruck unserer Milchprodukte wollen wir in den kommenden Jahren reduzieren. Dafür müssen wir genau wissen, welche Maßnahmen ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind. Unser gemeinsames Pilotprojekt mit Familie Frese hilft uns, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, wie wir Treibhausgase nachhaltig reduzieren können.“