Hotelbranche : Winzer des Jahres kreiert Sonderwein für Hoganext

Trier Trier (red) Es gibt viele Dinge, die untrennbar zusammengehören. In der Region Trier sind das auch die Themen Wein und Gastronomie. Wenig verwunderlich also, dass die IHK Trier mit ihrem regionalen Ausbildungskonzept Hoganext im Herbst 2020 mit mehr als 20 Azubis aus dem Gastgewerbe beim Wiltinger Winzer Roman Niewodniczanski zu Besuch war.

Dort hat die Gruppe Einblicke in die Produktion von Van Volxem und die Vision Niewodniczanskis erhalten. Die Azubis durften sogar selbst anpacken und erste Erfahrung in der Arbeit auf einem Spitzen-Weingut sammeln. Daraus entstanden ist die Idee für einen eigenen Wein, der ganz unter dem Label Hoganext steht. Während der Riesling reift, gibt Niewodniczanski schon einmal einen Einblick: „Das wird ein Wein für den HoGa-Bereich“, sagt er. Er kreiere einen fruchtbetonten, sehr aromatischen, trockenen Riesling, der sofort trinkbar sein wird. Der Wein wird im kommenden Jahr exklusiv in den Gastronomiebetrieben angeboten, die sich am Ausbildungskonzept beteiligen. „Das Treffen mit den Azubis hat riesig Spaß gemacht“, sagt Niewodniczanski. Er hält solche Projekte auch für extrem wichtig. Die beiden Lockdowns stellen vor allem auch den HoGa-Bereich und die Ausbildung vor eine riesige Herausforderung. „Wir haben einen Mangel an guten Leuten“, sagt Niewodniczanski. IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer ist sich sicher, dass Hoganext genau dort helfen kann. „Die Ausbildung gewinnt durch diese Seminare an Qualität“, sagt er. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, weiß Hoganext-Projektleiter und Gastronom Ondrej Novotny: „Es stehen bereits 14 Termine für Auszubildende und auch Ausbilder fest.“ Los geht es am 9. Februar 2021 mit einem Besuch bei Fleischermeister Marco Haag aus Ruwer, der sich selbst als der „verrückte Metzger“ beschreibt. Das regionale Ausbildungskonzept geht 2021 ins zweite Jahr. Interessierte Betriebe können sich noch bis zum 31. Januar 2021 anmelden. Infos unter www.hoganext.de