Auszeichnung : Ausgezeichneter Steinmetz

Trierweiler-Sirzenich Trierer Handwerker erhält Peter Parler-Preis 2020, der „DFB-Pokal“ der Steinmetze. Ein Besuch in der Werkstatt.

Wirtz´ Arbeit schlägt meist eine Brücke zwischen Heute und der Vergangenheit: Wenn er Details des Trierer Doms aufhübscht oder die Mariensäule saniert, oder wenn Eltern, die um ihr Kind trauern, gemeinsam mit ihm den Grabstein entwerfen. „Ein uraltes Symbol, das Himmel und Erde verbindet“, sagt er. Es sei das letzte, was Eltern für ihr Kind tun könnten, ein kleines Detail könne Geschichten erzählen und im Stein sichtbar gemacht werden. Er fühle sich den Eltern emotional verbunden und gebe dem Entstehungsprozess die Zeit, die er brauche, sagt er. Das scheint sich herumgesprochen zu haben, Anfragen aus Österreich und der Schweiz landen in seinem digitalen Postfach. Auch in der Denkmalpflege hat der Steinmetz über die Region hinaus einen Namen. An einem Gut im nordrhein-westfälischen Inden, dem Gut Müllenark, hat er das barocke Hauptportal restauriert. Für seine Arbeit wurde er jetzt mit dem Peter Parler-Preis 2020 ausgezeichnet. Er habe um jeden Stein gerungen, heißt in einem Flyer, der eigens zur Preisverleihung gedruckt worden war. Darin spiegelt sich seine Liebe zu den Objekten, an denen er arbeitet, wider. „Die Chemie muss stimmen“, sagt er. Als er erstmals vor dem Portal gestanden habe, sei es ihm sympathisch gewesen und er habe gewusst: „Das kriegen wir hin.“ Über den Preis sagt Wirtz: „Das ist der ,DFB-Pokal’ der Steinmetze.“ 16 Projekte in der Denkmalpflege waren im Rahmen des Wettbewerbs begutachtet und am Ende drei Plätze und eine Belobigung vergeben worden – Henning Wirtz freut sich über Platz drei. „Eine kleine Krönung für mich“, sagt er und dass er sehr stolz darauf sei. Coronabedingt musste die Denkmalmesse in Leipzig und somit auch die Preisverleihung erst einmal abgesagt werden. Sie wird nachgeholt. Aber der Preis hat schon Spuren hinterlassen. Der Steinmetz, der in der Trierer Musikszene als Bluesharp-Spieler bekannt ist, wird noch einmal die Schulbank drücken. „Der Preis hat mich motiviert, mich zum Restaurator im Handwerk weiterzubilden“, sagt Wirtz.