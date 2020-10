Handwerk : Das Handwerk trauert um Herbert Tschickardt

Immer im Einsatz für das Handwerk in der Region: So bleibt Herbert Tschickardt den Menschen, die ihn kannten, in Erinnerung. Foto: s_wirt <s_wirt@volksfreund.de> - Friedemann Vetter

Trier Die Nachricht kam überraschend, die Trauer ist umso größer: Herbert Tschickardt ist tot. Mit 68 Jahren ist der Ehrenkreishandwerksmeister gestorben, er hinterlässt in seiner Familie und im regionalen Handwerk eine große Lücke.

Der Zimmerermeister hatte immer ein offenes Ohr für die Probleme und Belange der Handwerker in der Region, war streitbare Gallionsfigur oder humorvoller Vermittler, immer im Sinne der Sache des Handwerks. Er wird allen, die ihn kannten, in Erinnerung bleiben, weil er stets sein Herz auf der Zunge trug und lieber anpackte als lange zu reden. Sein Humor hat so manche Diskussion entspannt und ihm viele Freunde gebracht.

In der Handwerkskammer Trier brachte er seine Meinung lange Jahre in der Vollversammlung ein und wirkte als Vorstandsmitglied auch weit über die regionalen Grenzen hinaus.

Die berufliche Bildung des Handwerksnachwuchses war ihm in vielen Jahrzehnten ein Anliegen, er war langjähriges Mitglied in den Prüfungsausschüssen des Zimmererhandwerks.

Seine Beliebtheit und die Anerkennung seiner ehrenamtlichen Arbeit zeigen sich in den vielen Auszeichnungen und Ehrungen die er erhielt. 2010 bekam Herbert Tschickardt die Goldene Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg überreicht zudem erhielt er die Ehrennadel des Handwerks in Gold. 2017 zeichnete ihn Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit dem Ehrenbrief der Stadt Trier aus und – auch das bleibt ganz in seiner humorvollen Art in Erinnerung, der OB überreichte ihm als Hobbykoch den „goldenen Kochlöffel der Stadt“, als witzige Retourkutsche für den „goldenen Zimmererhammer“, den er einst dem Trierer OB verliehen hatte. Als beliebtes Mitglied im Elferrat der Trierer Karnevalsgesellschaft Heuschreck hat sich Herbert Tschickardt nicht nur im Karneval engagiert, sondern eben auch im täglichen Leben hervorgehoben.