Zum Wohl von Mensch und Tier Diese Produkte aus der Eifel gibt es in aller Welt – fast jeder hat sie schon benutzt

Eigentlich kommen sie eher zu wenig erfreulichen Anlässen zum Einsatz, die Dosierhilfen, die wie Spritzen aussehen. Eine Erkältung ist so eine missliche Lage. Dann wird der Hustensaft möglicherweise mit einer Pipette aus dem umgedrehten Glasbehälter gezogen und millilitergenau abgemessen, bevor er in den Mund gespritzt wird. Gut möglich, dass diese Pipette aus Dudeldorf kommt. Denn dort befindet sich die elm-plastic GmbH – einer der größten Hersteller für pharmazeutische Dosierhilfen. Kunden und Konkurrenten wissen das. Aber die Laien? Die wenigsten. Und weil das so ist, gehört elm plastic zu den sogenannten Hidden Champions. Aber das Familienunternehmen mit Weltruf möchte in seiner Umgebung, der Eifel, bekannter werden. Auch, um Arbeitnehmer auf sich aufmerksam zu machen.