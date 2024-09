Landwirtschaft Mit der Eifel-Silphie zu mehr Biogas

Nun sucht das Projekt 30 bis 40 Landwirte, die einen Teil ihrer Fläche, etwa 1000 Quadratmeter, so wie die Kesselers dem kommerziellen Anbau der Silphie zur Verfügung stellen. Dazu winkt den Bauern ein Abnahmevertrag über voraussichtlich mindestens zehn Jahre. Denn ein Unternehmen der Papierindusrie benötigt mindestens 100.000 Tonnen Silphie-Fasern, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Schon heute findet die Silphie ihren Einsatz, etwa für die Verpackung und Kartonage der kleinen Kresse-Kräuter-Päckchen, die man im Supermarkt kaufen kann. Parallel dazu arbeitet das Projekt an der Technik für Biogasanlagen zur Umstellung auf die Silphie, an Rührtechniken, an optimaler Faserlagerung und Pflanzenausbeute – also Fasertrennung und Substrat-Destillation – etwas, das bislang noch nirgendwo in Deutschland erprobt wurde. Spurk ist optimistisch: „Wir erhoffen uns davon ein neue Perspektive für Landwirte in der Region und eine Stärkung des ländlichen Raums.“