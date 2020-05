Regionale Wirtschaft : Nun muss nur noch die Sonne scheinen

Blick von oben: Der Solarpark der Firma WI Energy bei Kersch ist so groß wie etwa sechs Fußballfelder. Foto: WI Energy

Kersch-Ralingen Scheint die Sonne üppig, kann der Solarpark in Kersch Strom für rund 1350 Haushalte im Jahr herstellen. Das Besondere: Das Gelände ist ein ehemaliger Steinbruch, die häufig existierende Konkurrenz zur Landwirtschaft entfällt.



Wo einst Bagger sich durch das Gestein eines Teils des Kerscher Steinbruchs der Firma Schmitz gegraben haben, sind inzwischen so viele Solarmodule verbaut, dass sie eine Fläche von fast sieben Fußballfeldern einnehmen. Damit entsteht dort einer der wohl größten Solarparks der Region. Denn die Trierer WI Energy, Initiator und sogenannter Fullservice-Anbieter für Photovoltaik-Projekte, hat auf der sogenannten Konversionsfläche von 6,7 Hektar einen Solarpark errichtet. Die Fläche gilt aufgrund ihrer vorherigen Nutzung als ökologisch belastet – und ist damit nutzbar für Solarmodule.

In drei Bauabschnitten wurde die Fläche im Kreis Trier-Saarburg nun mit Modulen bebaut und seit 2018 nach und nach in Betrieb genommen. „Inzwischen sind 40 Prozent der Anlage ans Stromnetz angeschlossen, der Rest folgt in den kommenden Monaten“, sagt Geschäftsführer Michael Reichert von WI Energy.

Info Der Solarpark Kersch in Zahlen Die Gesamtgröße der Photovoltaikanlage in Kersch bei Ralingen beträgt 5,1 Megawatt. Der maximale Tagesertrag liegt bei 32 410 Kilowattstunden. Mit dem Ertrag eines sonnenreichen Tages können nach Unternehmensangaben acht Haushalte ein Jahr lang mit Solarstrom versorgt werden. Rechnet man die erwirtschaftete Energiemasse auf ein Jahr um, so liegt der maximale Ertrag bei 5,42 Millionen Kilowattstunden. Heißt: 1350 Haushalte können ein Jahr lang mit dem Sonnenstrom der Kerscher Anlage versorgt werden.

Dafür hat das Unternehmen, das ausschließlich Projekte in Deutschland betreibt und bereits rund 50 Photovoltaikanlagen überwiegend in Ostdeutschland fertiggestellt hat, gut fünf Millionen Euro investiert. Erst vor knapp vier Jahren gegründet, hat das Energieunternehmen ein Dutzend Mitarbeiter. „Hauptkostenfaktor ist der Anlagenbau mit etwa 70 Prozent“, erklärt Projektleiter Andreas Bombarding.

Besonders kniffelig wie im Fall der Kerscher Anlage ist es, den Solarstrom an den nächstmöglichen Verknüpfungspunkt des Stromnetzes zu bringen, hier in etwa 1,5 Kilometer Abstand. Da spielt die Geländebeschaffenheit und die Entfernung eine Rolle, aber auch das benötigte Baurecht. „Da im Steinbruch zu aktiven Zeiten große, stromverbrauchende Maschinen im Einsatz sind, weisen die Flächen in den allermeisten Fällen eine gute Versorgung mit starken Stromkabeln auf, die uns für die Stromeinspeisung zur Verfügung stehen“, sagt Geschäftsführer Reichert.

Der Vorteil der Anlage: Da sie auf sogenannter Konversionsfläche steht, tritt sie nicht in Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung wie sonst häufig bei Solarparks. „Unser Ziel ist es, den Ausbau von Solarenergie in Trier und den umliegenden Ortschaften voranzutreiben und dabei die Gemeinden und Bürger in das Projekt mit einzubeziehen. Aus diesem Grund werden die Solaranlagen in Form eines Bürgerkraftwerkes errichtet, an dem sich die ortsansässige Bevölkerung als auch die Gemeinde selbst, beteiligen kann.“

So sieht der Blick auf ein Solarmodul im Solarpark Kersch aus der Nähe aus. Foto: WI Energy